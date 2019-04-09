Адвокат Кокорина: "Сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала итоги первого заседания суда по делу ее подзащитного. Сегодня началось полноценное рассмотрение дела.

– Сегодняшнее судебное заседание оправдало все ожидания защиты, – цитирует RT Стукалову. – Все свидетели, которые были допрошены не подтверждают, то что вменяется следствием ребятам. Все свидетели, отвечая на вопрос, говорят, что действия были спонтанные, а это значит не было никакого сговора. основная наша задача была выяснить по эпизоду с господином Паком, который произошёл в кафе "Кофемания". Из ответов свидетелей видно, что не было ни сговора, ни какой то преднамеренности, что на лицо конфликт между Паком и всей компанией, свидетели показывают то, что конфликт был на лицо, что Пак вел себя достаточно агрессивно в отношении ребят, и что с его стороны было допущено оскорбление, которое вызвало такую реакцию. Что касается первого эпизода, связанного с Соловчуком у клуба "Эгоист", то на сегодняшний день все свидетели показывают, что Александр Кокорин участия в драке не принимал.

Суд Кокорина и Мамаева: что сказали свидетели