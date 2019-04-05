Адвокат Кокорина: "Из-за отсутствия разрешения следователя, посещение Александра в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Его правая нога - в том же болезненном состоянии"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение футболиста в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Она добавила, что правая нога Кокорина находится в том же болезненном состоянии, но ногласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора.

Ранее суд продлил арест Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

– Начался суд по существу обвинения, предъявленного футболистам. 3 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена на 6 месяцев в целях обеспечения явки подсудимых на судебные слушания. Относительно ходатайства о дефектах следствия, препятствующих рассмотрению дела в суде, суд высказался, что оно может быть рассмотрено при вынесении приговора, то есть, как мы предполагаем, пробелы и нарушения закона следствием могут быть восполнены судом. Следующее заседание назначено на 9 апреля в 12 часов в Пресненском районном суде, согласно требованиям закона оно начнется с оглашения прокурором обвинительного заключения. После чего суд выяснит отношение обвиняемых к указанному акту, затем начнется допрос трех потерпевших: Соловчука, Пака и Гайсина, который потребует определенного времени, после них будут допрашиваться 45 свидетелей, заявленных в обвинительном заключении. Судебное разбирательство будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней. Очевидно для нивелирования затягивания процедуры расследования следственным органом.

Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО, – написала Стукалова в своем Инстаграме.

Как "Зенит" поступит с Кокориным?