Адвокат: "ЧП со свидетелем Кокорина и Мамаева не повлияет на исход апелляций"

Адвокат Игорь Бушманов подчеркнул: инцидент со свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, оказавшейся в коме после падения с балкона в Чехии, никак не повлияет на исход апелляций.

Екатерина Бобкова во время отдыха в Чехии упала с балкона и четвертый день находится в искусственной коме в одной из больниц города Градец-Кралове.

- Бобкова дала показания, суд учел их при вынесении приговора. Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях, - цитирует "РИА Новости" Бушманова.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Все они намерены подать апелляции. Бобкова, которая в ночь на 8 октября 2018 года отдыхала в компании Кокорина и Мамаева, на суде давала показания в пользу футболистов.