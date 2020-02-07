Адвокат: «Иск Глушакова изначально был бесперспективным и противоречивым»

Адвокат Сергей Жорин, чья коллегия представляет интересы Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение Никулинского суда Москвы, который отказал полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову в иске против бывшей жены на сумму 204 миллиона рублей.

— Мы удовлетворены решением суда, — отметил Жорин в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Ждем ли апелляцию? Учитывая стиль Глушакова, естественно, ожидаем. Ведь его иск изначально был бесперспективным и достаточно противоречивым. Несмотря на это, наверняка, будет обжаловать. Он регулярно попадает в нелепые ситуации, связанные со странными исками. Может, ему кто-то советует это, не знаю.

На чем было основаны его требования? Из-за того, что Дарья его сняла на видео в бане, у него начались проблемы: якобы вынужден был уйти из команды, болельщики ополчились. Таким образом, понес убытки. Плюс моральный вред, сильно настрадался. При этом в одном абзаце иска пишет, что был в бане не с девушкой, а с командой. В другом, что хочет компенсацию за вмешательство в частную жизнь. Это же очевидно противоречивые вещи. Частная жизнь может быть только с девушкой, но никак не с командой.

Так что решение суда совершенно логично. Речь шла о 204 миллионах с копейками. Насчитал страдания и убытки. Нашу сторону такая сумма не удивляет, учитывая все его нелогичные действия. Это органично вписывается в нелепые исковые требования, которые он все время выдвигает. (Дмитрий Зимин)