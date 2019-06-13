Адвокат Бушманов: "У Мамаева и Кокорина уже сейчас есть основание для УДО"

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов, рассказал что Мамаев и другие подсудимые имеют право подать на УДО уже сейчас.

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александру и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены.

- Надеялись на то, что законность, благоразумие возымеет, но случилось то, что случилось. Сейчас по другому делу рассматривали вопиющий случай по отношению к журналисту. Суд был введен в заблуждение, предоставлены подложные документы и у журналиста санкционировали обыск. Суд на это внимания не обратил. О чем это говорит? О том, что должного правосудия у нас ещё нет. И вряд ли скоро будет.

- Мамаев сказал, что все это превратилось в шоу.

- По сути он прав. Так и есть. Других слов нет. В последнее время все хуже и хуже происходит. Сложно, когда ты прав даже не на 100 процентов, а на сотни процентов. Суд на все закрывает глаза, на все нарушения. Затем эти нарушения копятся. Вы также видели, как прокурор себя вела во время процесса. Вместо того, чтобы реагировать на доводы жалоб, просто изучала материалы совершенно других уголовных дел, изучала УПК. С малого, к сожалению, все и начинается. С неуважения участников процесса, с неуважения суда, мы придем к правовому беспределу, что сейчас и происходит.

- Что будете делать?

- В кассационном порядке будет обжаловать и добиваться вплоть до председателя Верховного суда, чтобы рано или поздно по этому делу состоялось законное решение.

- Сможете подать УДО? Андрей Ромашов (адвокат Александра Кокорина – Прим. СЭ") говорит, что невозможно.

- Почему?

- Он сослался пленум Верховного суда 2016 года, где прописано, что надо в колонии пробыть полгода.

- Они полгода должны отбыть наказание, а у нас уже год наказания отбыт. Есть такое неофициальное правило. Но в законе четко написано, что человек должен отбыть наказание не менее полугода. У нас 10 июня было как раз год , как отбываем. Основания для УДО уже есть

- Когда его этапируют в колонию?

- Не знаю. Когда будет подготовлено постановление, оно придет в СИЗО, и тогда станет понятно, когда и куда будет этап. Информацию можно только найти у ФСИН. Информация может прийти в течение двух-трех недель. По этому делу, может и быстрей. (Арман Мкртчян)

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