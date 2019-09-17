Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, прокомментировал условия УДО для своего клиента, а также братьев Александра и Кирилла Кокориных.

— Появилась информация, что Мамаев может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как это увязывается с условиями УДО?

— Я в любом случае не в курсе спортивных планов Павла. Эти вопрос осветить может только он. То, что связано с ограничениями, предписанными по постановлению суда. Насколько мне известно, каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы РФ там нет. Соответственно, эти ограничения могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например, службой судебных приставов. В данном случае по постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки. То есть человек приходит и дает пояснения: где он, что делает, с кем общается. Обычно это происходит по месту постоянной регистрации.

— То есть в теории он может играть где-то за границей, один раз в месяц возвращаясь для отметки?

— Безусловно.

— Постановления для Мамаева и братьев Кокориных одинаковые?

— Полагаю, да. Это обычные, стандартные постановления.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

6 сентября в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции