Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Защитник «Сочи» Адиль Рами признался, что чувствует себя застрявшим в России. 34-летний француз скучает по детям, но боится возвращаться во Францию из-за пандемии коронавируса.

— Лига приостановлена, и я лично думаю, что она будет продолжаться дольше, чем ожидалось, — цитирует RMC Рами. — Со своей стороны я слушаю врачей, у меня была возможность принять меры защиты, потому что в Сочи нет карантина, хотя у нас был совет от клуба избегать оживленных мест.

Небольшая проблема, которая у меня есть, заключается в том, что в настоящее время все здесь живут своей жизнью, но вернуться во Францию сложно. У меня есть контракт с «Сочи», мне 34 года. Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол. Это сложно, скучаю по своим детям, но я буду ждать, наберусь терпения и посмотрю, что произойдет.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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