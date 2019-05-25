Адиев не хочет, чтобы "Анжи" занял последнее место в РПЛ

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем заключительного 30-го тура чемпионата России против "Урала" признался, что найдет нужные слова для мотивации своих игроков, сообщает официальный сайт махачкалинцев.

После 29 туров "Анжи" располагается на 15-й строчке с 21 баллом в турнирной таблице РПЛ.

– Фактически "Анжи" уже распрощался с Премьер-лигой. В этой ситуации нужны ли игрокам какие-то особенные слова перед матчем?



– Слова и действия всегда нужны. Даже, когда мы официально покинули Премьер-лигу, у нас остается мотивация. Как минимум, мы не хотим занять последнее место. Об этом мы говорили и перед "Рубином". С другой стороны, мы хотим набрать очки и перед родной публикой, чтобы завершить сезон с высоко поднятой головой. Как в плане игры, так и в плане результата. Поэтому слова для ребят я подберу. Надеюсь, эти слова дойдут до них и будут правильно приняты, подойдем к игре с правильным настроем, – приводит слова Адиева пресс-служба "Анжи".

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