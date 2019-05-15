Адиев назвал успехом то, что "Анжи" доиграл до конца сезона

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подвел итоги сезона для махачкалинского клуба. Он назвал достижением, что команда доиграла чемпионат, учитывая все сложности.

– Подводя итоги сезона, насколько морально тяжело было работать в таких условиях?

– Во-первых, это был мой первый опыт в премьер-лиге, поэтому само присутствие в клубе такого уровня давало мне положительные эмоции, плюс работа с футболистами была позитивной, – приводит ТАСС слова Адиева. – То, что происходило внутри клуба, непростая финансовая ситуация – все это чувствовалось, было тяжело. Но я не скажу, что все было плохо, потому что было много положительных сторон: игра, тренировочный процесс. Помимо спортивной составляющей мне проходилось проводить много другой работы в плане психологии, поэтому я как-то балансировал на протяжении всего сезона.

– Какую оценку можете дать футболистам по итогам сезона?

– С одной стороны, глядя на результат и на то, что мы вылетели, можно поставить и себе, и футболистам неудовлетворительно. Но можно посмотреть с другой стороны на то, в каких условиях клуб находился, как мы готовились. Мы, по большому счету, ко второй части чемпионата не смогли толком подготовиться, находились в Кисловодске, а не где-то за рубежом в более комфортных условиях. Мы даже не могли сыграть ни одного спарринга с командой уровня премьер-лиги, играли с соперниками уровня второго дивизиона. У нас толком не было экипировки, чтобы тренироваться.

Очень много проблем, я уже не говорю о финансовой стороне – зарплате и премировании футболистов. Поэтому, если смотреть с этой стороны, то нормально все, в принципе. Возможно, в любом другом клубе футболисты давно бросили бы играть, а мы до последнего пытались бороться за стыковые матчи, поэтому тяжело дать однозначную оценку.

— То, что "Анжи" доиграл до конца сезона, — это уже успех?

— Конечно, это несомненный успех. Было много проблем и в межсезонье, и на многие выездные матчи мы только в последний момент находили решение, как добраться. Так было на протяжении всего сезона. Изначально мы базировались в Кисловодске, но затем нас тот же отель перестал принимать из-за долгов. Был случай, когда нас даже не выпустили на поле, чтобы потренироваться. Все время мы сталкивались с какими-то бытовыми трудностями, которые ни один клуб премьер-лиги никогда не испытывал. Я считаю, что это определенное достижение, что мы доиграли чемпионат, учитывая все сложности.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков.

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