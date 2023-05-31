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Сегодня, 12:09

Адиев: «Я рад, что кандидаты в сборную Казахстана получают игровое время в РПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев доволен тем, что кандидаты в его команду получают игровое время в РПЛ.

«Я слежу за всеми кандидатами в сборную Казахстана и радуюсь тому, что все игроки, выступающие в РПЛ, получают игровое время. Нас это очень сильно обнадеживает перед предстоящими играми.
Я бы не сказал, что вылет «Химок» в Первую лигу станет большой проблемой для нас. Конечно, мне хочется, чтобы Лев Скворцов дальше играл в РПЛ, но если он будет выступать в Первой лиге, то я не вижу здесь проблем. Там много матчей, непростой и конкурентоспособный чемпионат, плюс там работает Андрей Талалаев, у которого хороший тренировочный процесс. Поэтому в вылете «Химок» из РПЛ я не вижу большой проблемы для национальной сборной. Ждать ли его в сборной из Первой лиги? Мы находимся в таком статусе, что не можем разбрасываться игроками, рассматриваем всех футболистов и делаем выводы.
Я нахожусь на связи с Зайнутдиновым, разговаривал с ним. Мы видим, что в последних двух матчах он вышел на поле и получил игровое время, нас это радует. Ждем его в следующих играх, в том числе и в финале Кубка России. Он приезжал и в состоянии намного хуже, когда до сбора национальной команды он не играл, поэтому сейчас все нормально.
Алип играл в последних матчах, нас это радует. Уйдет он из «Зенита» или нет, это его решение. Я думаю, что Алип хочет играть, к любому его решению буду относиться с большим уважением. Что касается Марата Быстрова, то он сейчас находится в нормальной форме. Сегодня выйдет окончательный список игроков, которые вызваны в сборную Казахстана. Есть ряд игроков, с которыми я должен решить задачу. Будут ли вызваны игроки из РПЛ? Скоро узнаете», — приводит Metaratings слова Адиева.

В июне сборная Казахстана проведет матчи против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) в отборочном турнире Евро-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/magomed-adiev-ya-rad-chto-kandidaty-v-sbornuyu-kazakhstana-poluchayut-igrovoe-vremya-v-rpl-255284/
Магомед Адиев
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РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
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1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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