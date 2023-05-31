Адиев: «Я рад, что кандидаты в сборную Казахстана получают игровое время в РПЛ»
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев доволен тем, что кандидаты в его команду получают игровое время в РПЛ.
«Я слежу за всеми кандидатами в сборную Казахстана и радуюсь тому, что все игроки, выступающие в РПЛ, получают игровое время. Нас это очень сильно обнадеживает перед предстоящими играми.
Я бы не сказал, что вылет «Химок» в Первую лигу станет большой проблемой для нас. Конечно, мне хочется, чтобы Лев Скворцов дальше играл в РПЛ, но если он будет выступать в Первой лиге, то я не вижу здесь проблем. Там много матчей, непростой и конкурентоспособный чемпионат, плюс там работает Андрей Талалаев, у которого хороший тренировочный процесс. Поэтому в вылете «Химок» из РПЛ я не вижу большой проблемы для национальной сборной. Ждать ли его в сборной из Первой лиги? Мы находимся в таком статусе, что не можем разбрасываться игроками, рассматриваем всех футболистов и делаем выводы.
Я нахожусь на связи с Зайнутдиновым, разговаривал с ним. Мы видим, что в последних двух матчах он вышел на поле и получил игровое время, нас это радует. Ждем его в следующих играх, в том числе и в финале Кубка России. Он приезжал и в состоянии намного хуже, когда до сбора национальной команды он не играл, поэтому сейчас все нормально.
Алип играл в последних матчах, нас это радует. Уйдет он из «Зенита» или нет, это его решение. Я думаю, что Алип хочет играть, к любому его решению буду относиться с большим уважением. Что касается Марата Быстрова, то он сейчас находится в нормальной форме. Сегодня выйдет окончательный список игроков, которые вызваны в сборную Казахстана. Есть ряд игроков, с которыми я должен решить задачу. Будут ли вызваны игроки из РПЛ? Скоро узнаете», — приводит Metaratings слова Адиева.
В июне сборная Казахстана проведет матчи против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) в отборочном турнире Евро-2024.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9