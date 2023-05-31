Источник: Хуниор Алонсо обсудит свое будущее с «Краснодаром» после Суперфинала, он может покинуть клуб летом
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может покинуть кубанский клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, футболист обсудит свое будущее после Суперфинала Кубка России.
Сообщается, что к Алонсо есть интерес от клубов чемпионата Бразилии.
В текущем сезоне 30-летний парагваец сыграл 17 матчей за «Краснодар» и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
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|55
|
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|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
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|8
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|47-40
|53
|
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|15
|4
|10
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|49
|
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|8
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|47
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|43
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|30
|
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|7
|8
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|31-45
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14
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|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
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|29
|4
|6
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|25-65
|18
|
16
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|29
|3
|4
|22
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
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|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Александр Соболев
Спартак
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|К
|Ж
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Крылья Советов
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|4
|
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Локомотив
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|1
|3
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