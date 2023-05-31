Источник: Хуниор Алонсо обсудит свое будущее с «Краснодаром» после Суперфинала, он может покинуть клуб летом

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может покинуть кубанский клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист обсудит свое будущее после Суперфинала Кубка России.

Сообщается, что к Алонсо есть интерес от клубов чемпионата Бразилии.

В текущем сезоне 30-летний парагваец сыграл 17 матчей за «Краснодар» и забил один гол.