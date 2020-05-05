«Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея Миранчука». Орещук поделился инсайдом о возможном трансфере

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением относительно возможного отъезда полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков в зарубежный чемпионат.

— Здесь все будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие, — приводит слова Орещука «Матч ТВ». — Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.

Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных.