Крунич — о войне в Боснии: «Жили без электричества и еды»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» рассказал о войне в Боснии и Герцеговине.

— Вы вспомнили про войну — как ее пережили?

— Мне было 13 лет... Жили без электричества, еды, наша валюта обесценилась. Та война забрала жизни многих, но, слава богу, мои близкие не пострадали.

Сейчас войны совсем другие — от них трудно убежать. Раньше было так: ракеты падали в одну часть города, а в другой мы играли — и знали, что там безопасно. Ко всему привыкаешь. Но лучше вообще не знать такого.

Хочу, чтобы у всех были хорошие отношения, все конфликты в мире разрешились, — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max