Абаскаль заверил, что Мозес еще сыграет в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Однозначно, мы увидим Мозеса в этом сезоне! Он проходил период восстановления. Мы постоянно с ним общались, виделись в Лондоне. Не могу сказать, что он готов на сто процентов, но думаю, в ближайшие дни Мозес будет полноценно вовлечен в тренировочный процесс. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Мы работаем над тем, чтобы он был готов к возобновлению чемпионата. Будем работать постепенно», — сказал Абаскаль «СЭ».

Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустил первый тренировочный сбор красно-белых.

Вторая часть сборов «Спартака» пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.