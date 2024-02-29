Аршавин: «Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого бы он хотел подписать из игроков «Спартака» в «Зенит».

«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки. Мне Пруцев нравится и Зорин мне больше нравится, чем Игнатов, хоть Михаил и забивает у них. Зиньковский еще неплохой — он бы боролся за место в стартовом составе «Зенита», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 (мск).

После 18 туров петербуржцы находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Красно-белые идут пятыми с 30 очками.