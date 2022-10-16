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Абаскаль: «В первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил эмоции игроков в первом тайме матча с ЦСКА (2:2).

— Экономии сил не было. В футболе так не бывает. Так это не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт. Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточки. Все в совокупности привело к необходимости во времени переварить это.

У нас молодая команда. Для них этот матч был тестом на зрелость. В таких обстоятельствах они себя чувствуют ограничено. Команда прогрессирует, извлекает урок. На второй тайм ты выходишь после разговора тет-а-тет, успокоившись.

Дерби — это всегда особенная история. Это матч совершенно другой. Готовясь к матчу — ты ощущаешь это. Это всегда отдельная история. Я благодарю болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Были моменты, которые меня удивили по ходу этого матча, но я бы не хотел говорить о них, — сказал Абаскаль.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 0 : 0
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Краснодар – Ахмат
 2 : 3
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Динамо – Оренбург
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