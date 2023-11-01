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1 ноября, 23:38

Абаскаль поделился мнением о будущем Мелешина в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает о будущем нападающего Павла Мелешина.

— Что будет дальше с Мелешиным? Останется он или уйдет в аренду?

— Мы постоянно обсуждаем молодежь с Эшвортом, с Ребровым. Имено поэтому было принято решение по Зорину. Если у тебя нет игрового времени, нужно отправляться туда, где эта возможность будет. В возрасте 18 лет самое важное — играть. Иначе не будет прогресса. Особенно если мы говорим о форварде, который живет голами. Выпусти его на пять минут — он ничего не успеет, а потом впадет в депрессию. Мелешин с нами до конца года как минимум, а дальше посмотрим.

— Что после матча, не имевшего турнирного значения, вы могли бы сказать болельщикам?

— Всегда благодарен им. Спасибо. У меня есть телевизор в офисе, всегда вижу, как люди запоняют трибуны, с какими эмоциями они приходят. И я всегда говорю, что болельщики — самое важное в футболе. Они нам многое дают, и мы должны это компенсировать им своей отдачей. Не важно, что за матч и турнир, если ты надеваешь футболку «Спартака», нужно выкладываться по полной.

19-летний Мелешин выступает в «Спартаке» с 2022 года. В этом сезоне он провел всего 2 матча в РПЛ.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин
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2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
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 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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