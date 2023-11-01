Абаскаль поделился мнением о будущем Мелешина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что думает о будущем нападающего Павла Мелешина.

— Что будет дальше с Мелешиным? Останется он или уйдет в аренду?

— Мы постоянно обсуждаем молодежь с Эшвортом, с Ребровым. Имено поэтому было принято решение по Зорину. Если у тебя нет игрового времени, нужно отправляться туда, где эта возможность будет. В возрасте 18 лет самое важное — играть. Иначе не будет прогресса. Особенно если мы говорим о форварде, который живет голами. Выпусти его на пять минут — он ничего не успеет, а потом впадет в депрессию. Мелешин с нами до конца года как минимум, а дальше посмотрим.

— Что после матча, не имевшего турнирного значения, вы могли бы сказать болельщикам?

— Всегда благодарен им. Спасибо. У меня есть телевизор в офисе, всегда вижу, как люди запоняют трибуны, с какими эмоциями они приходят. И я всегда говорю, что болельщики — самое важное в футболе. Они нам многое дают, и мы должны это компенсировать им своей отдачей. Не важно, что за матч и турнир, если ты надеваешь футболку «Спартака», нужно выкладываться по полной.

19-летний Мелешин выступает в «Спартаке» с 2022 года. В этом сезоне он провел всего 2 матча в РПЛ.