Абаскаль ответил на заявление агента Джикии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на слова агента защитника Георгия Джикии. 5 февраля Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется испанский специалист.

«Я контрактами не занимаюсь, а его агент не является работником «Спартака», — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — Он беспокоится о своем клиенте, а мы беспокоимся о том, как выступать команде. Джикия является футболистом «Спартака», поэтому мы идем дальше, а что говорит агент — лучше спросить у него».

Ранее в пятницу сам Джикия допустил, что перестал играть не по спортивным причинам.

В этом сезоне 30-летний футболист провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.