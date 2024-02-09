Малышев рассказал, что Амарал и Абаскаль вместе обсуждают кандидатуры на трансфер

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал о работе спортивного директора Томаша Амарала в московском клубе.

— Были слухи, что Амарал хотел привести опорника, но Абаскаль был против.

— Это странная история. Они работают в связке и обсуждают все кандидатуры.

— Эшворт правда может остаться в «Спартаке»?

— Опыт и знания Эшворта нам пригодятся. Сейчас он на сборах со второй командой.

— «Спартак» не реагировал на жесты Александра Медведева...

— Лучшая реакция — на поле.

— Какое место по итогам сезона должен занять «Спартак», чтобы Абаскаль остался?

— Перед «Спартаком» всегда стоит задача попасть в топ-2. Нужно будет смотреть контекст.