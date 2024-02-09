Малышев — о словах агента Джикии: «Мы с Георгием и Абаскалем сели и открыто поговорили»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением об интервью агента защитника Георгия Джикии Вадима Шпинева.

— Джикия поддерживает слова Шпинева. И считает, что не играет по личным причинам.

— Мы с Георгием и Гильермо сели и честно и открыто поговорили. Внутрянку рассказывать не буду. Думаю, вы пытаетесь раздуть проблему больше, чем она есть.

— От чего будет зависеть предложение о продлении контракта Джикии?

— От того, как он будет играть. А если не будет? Будем смотреть, по каким причинам не играет.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.