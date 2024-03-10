Абаскаль рассказал, повлияла ли игра на «Лужниках» на матч против «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ рассказал, повлияло ли на игру его команды проведение матча на стадионе «Лужники».

«Спартак» не сумел сыграть с «Факелом» на «Лукойл Арене» из-за запрета со стороны комиссии РПЛ на проведение матчей на домашнем стадионе.

— Вы сказали о слабых ударах команды. Как исправить?

— Что я могу сделать? Это происходит на поле, в определенные моменты. Это не та ситуация, где нужно отрабатывать 100 раз на тренировках определенные моменты.

— Вы играли не на своем стадионе. Это повлияло?

— Конечно, поле в любом случае влияет на нашу игру. Мы команда, которая играет низом. Конечно, мы могли заслужить большего в этом матче. Поле замедляет игру, маневр. Во втором тайме мы играли по другому плану, стиль стал проще, появились моменты. Мы использовали опыт, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.