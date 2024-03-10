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10 марта, 21:48

Абаскаль рассказал, повлияла ли игра на «Лужниках» на матч против «Факела»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ рассказал, повлияло ли на игру его команды проведение матча на стадионе «Лужники».

«Спартак» не сумел сыграть с «Факелом» на «Лукойл Арене» из-за запрета со стороны комиссии РПЛ на проведение матчей на домашнем стадионе.

— Вы сказали о слабых ударах команды. Как исправить?

— Что я могу сделать? Это происходит на поле, в определенные моменты. Это не та ситуация, где нужно отрабатывать 100 раз на тренировках определенные моменты.

— Вы играли не на своем стадионе. Это повлияло?

— Конечно, поле в любом случае влияет на нашу игру. Мы команда, которая играет низом. Конечно, мы могли заслужить большего в этом матче. Поле замедляет игру, маневр. Во втором тайме мы играли по другому плану, стиль стал проще, появились моменты. Мы использовали опыт, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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