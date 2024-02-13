Абаскаль: «Не понимаю, о каких неспортивных причинах говорил Джикия»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не понял слова защитника команды Георгия Джикии. Ранее капитан красно-белых допустил, что он перестал играть не по футбольным причинам.

«Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много».

Испанский специалист отметил, что есть отчеты по каждому игроку, в том числе по физической составляющей, кроме того, тренерский штаб учитывает и игровые моменты.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.