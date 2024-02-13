Абаскаль: «Агент Джикии может говорить все что угодно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не будет комментировать слова Вадима Шпинева — агента защитника Георгия Джикии. Испанский специалист подчеркнул, что не знаком со Шпиневым.

«Он может говорить все что угодно, но со мной он даже не знаком, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность. На мой взгляд, это то, что должно оставаться внутри, то, что не должно становиться достоянием общественности».

5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.