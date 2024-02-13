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13 февраля, 22:10

Кавазашвили: «Счастлив, что Джикия остался с командой»

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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Счастлив, что Джикия остался с командой. Был обеспокоен тем, что его не ставили в основной состав. Наконец на сборах он стал выходить в стартовом составе. Очень рад за него. Георгий — очень грамотный футболист. Его отсутствие отражается на игре защитников «Спартака». Если Георгия будут ставить в основной состав, думаю, это будет приобретением не только для самого Джикии и подтверждения его мастерства, но и для Абаскаля и его тренерского штаба», — сказал Кавазашвили ODDS.ru.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

Соглашение Джикии со «Спартаком» заканчивается в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.

Источник: ODDS.ru
Анзор Кавазашвили
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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