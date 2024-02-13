Кавазашвили: «Счастлив, что Джикия остался с командой»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Счастлив, что Джикия остался с командой. Был обеспокоен тем, что его не ставили в основной состав. Наконец на сборах он стал выходить в стартовом составе. Очень рад за него. Георгий — очень грамотный футболист. Его отсутствие отражается на игре защитников «Спартака». Если Георгия будут ставить в основной состав, думаю, это будет приобретением не только для самого Джикии и подтверждения его мастерства, но и для Абаскаля и его тренерского штаба», — сказал Кавазашвили ODDS.ru.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

Соглашение Джикии со «Спартаком» заканчивается в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.