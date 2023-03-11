«Спартак» обыграл «Факел» благодаря дублю Промеса и голу Мартинса

«Спартак» дома обыграл «Факел» в матче 19-го тура РПЛ — 3:2.

В составе московской команды дублем отличился форвард Квинси Промес, забив на 18-й и 41-й минуте встречи. На 87-й минуте матча Кристофер Мартинс забил победный гол и вывел свою команду вперед.

За воронежский клуб забил Хызыр Аппаев на 43-й минуте. На 45-й+3 минуте встречи хавбек Реда Рабей смог реализовать 11-метровый удар.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.

«Факел» занимает 14-е место с 14 очками за 19 матчей.