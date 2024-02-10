В «Гремио» подтвердили скорое подписание игрока «Зенита» Ду Кейрос

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер подтвердил, что полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перейдет в бразильский клуб.

«Завтра Ду Кейрос прибудет в Бразилию для подписания арендного соглашения с нашим клубом до конца сезона», — приводит слова Вагнера Sport24.

Ду Кейрос играет за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.