Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о голе нападающего Артема Дзюбы в матче с «Уралом» (1:1). Взятие ворот было зафиксировано после подсказки ВАР: у Дзюбы не был обнаружен офсайд.

— О голе Дзюбы: а разве офсайд не электроника определяет? — написал Радимов в Twitter. — Так, да, кажется вне игры.