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«А разве офсайд не электроника определяет?» Вопрос Радимова о голе Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит»

20:13
Владислав Радимов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владислав Радимов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о голе нападающего Артема Дзюбы в матче с «Уралом» (1:1). Взятие ворот было зафиксировано после подсказки ВАР: у Дзюбы не был обнаружен офсайд.

— О голе Дзюбы: а разве офсайд не электроника определяет? — написал Радимов в Twitter. — Так, да, кажется вне игры.

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Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
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