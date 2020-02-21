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95 лет со дня рождения Алексея Парамонова

11:00
Алексей Парамонов. Фото ФК «Спартак»
Алексей Парамонов. Фото ФК «Спартак»
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21 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Алексея Парамонова. Нападающий провел в составе красно-белых большую часть профессиональной карьеры, забил 73 мяча в 302 матчах. За сборную СССР он провел 13 игр.

Со «Спартаком» Парамонов выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР. В составе сборной СССР в 1956 году завоевал золото Олимпиады.

После завершения карьеры футболиста работал на различных тренерских должностях в национальной и молодежных сборных СССР. Скончался Парамонов 24 августа 2018 года в возрасте 93 лет.

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