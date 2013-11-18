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18 ноября 2013, 17:07

Гол Каряки с пенальти принес "Волге" победу над "Волынью"

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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"Волга" в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла луцкую "Волынь" – 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Андрея Каряки – хавбек отличился с пенальти.

Ялта

Товарищеский матч

"Волынь" (Луцк) – "Волга" (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: Каряка, 57 – с пенальти.

"Волга": Комаров, Полянин (Леандру, 46), Колодин, Зубков, Родич (Николаев, 60), Бибилов, Ропотан (Концедалов, 46; Кураев, 75), Шуленин (Алдонин, 46), Дворнекович (Дегтярев, 65), Даниленко (Каряка, 46), Булыкин (Сычев, 46).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Волынь
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 8 2 0 29-3 26
2
 ЦСКА 11 7 2 2 23-10 23
3
 Ростов 10 6 4 0 19-12 22
4
 Краснодар 10 6 2 2 21-14 20
5
 Спартак 10 6 1 3 22-11 19
6
 Сочи 11 5 2 4 18-20 17
7
 Динамо 10 4 4 2 16-11 16
8
 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15
9
 Ахмат 10 4 2 4 15-16 14
10
 Н. Новгород 10 3 3 4 16-18 12
11
 Кр. Советов 10 2 4 4 10-14 10
12
 Локомотив 11 2 3 6 15-22 9
13
 Химки 11 2 2 7 12-21 8
14
 Факел 10 1 5 4 13-20 8
15
 Урал 11 2 1 8 9-21 7
16
 Торпедо 10 1 1 8 5-21 4
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1.10 14:00
Оренбург – Сочи
 4 : 1
1.10 16:30
Химки – ЦСКА
 1 : 2
1.10 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 4
2.10 14:00
Факел – Торпедо
 - : -
2.10 16:30
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 - : -
2.10 19:00
Ахмат – Динамо
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 8
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Эдуард Сперцян

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 8
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 8
П
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Зенит

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И К Ж
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