Гол Каряки с пенальти принес "Волге" победу над "Волынью"

"Волга" в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла луцкую "Волынь" – 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Андрея Каряки – хавбек отличился с пенальти.

Ялта

Товарищеский матч

"Волынь" (Луцк) – "Волга" (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: Каряка, 57 – с пенальти.

"Волга": Комаров, Полянин (Леандру, 46), Колодин, Зубков, Родич (Николаев, 60), Бибилов, Ропотан (Концедалов, 46; Кураев, 75), Шуленин (Алдонин, 46), Дворнекович (Дегтярев, 65), Даниленко (Каряка, 46), Булыкин (Сычев, 46).