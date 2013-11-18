Гол Каряки с пенальти принес "Волге" победу над "Волынью"
"Волга" в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла луцкую "Волынь" – 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника Андрея Каряки – хавбек отличился с пенальти.
Ялта
Товарищеский матч
"Волынь" (Луцк) – "Волга" (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)
Гол: Каряка, 57 – с пенальти.
"Волга": Комаров, Полянин (Леандру, 46), Колодин, Зубков, Родич (Николаев, 60), Бибилов, Ропотан (Концедалов, 46; Кураев, 75), Шуленин (Алдонин, 46), Дворнекович (Дегтярев, 65), Даниленко (Каряка, 46), Булыкин (Сычев, 46).
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|8
|2
|0
|29-3
|26
|
2
|ЦСКА
|11
|7
|2
|2
|23-10
|23
|
3
|Ростов
|10
|6
|4
|0
|19-12
|22
|
4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-14
|20
|
5
|Спартак
|10
|6
|1
|3
|22-11
|19
|
6
|Сочи
|11
|5
|2
|4
|18-20
|17
|
7
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|10
|4
|4
|2
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|
8
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|11
|5
|0
|6
|18-27
|15
|
9
|Ахмат
|10
|4
|2
|4
|15-16
|14
|
10
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|10
|3
|3
|4
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|
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|2
|4
|4
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|10
|
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|Локомотив
|11
|2
|3
|6
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|9
|
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|11
|2
|2
|7
|12-21
|8
|
14
|Факел
|10
|1
|5
|4
|13-20
|8
|
15
|Урал
|11
|2
|1
|8
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|
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30 тур
|1.10
|14:00
|
Оренбург – Сочи
|4 : 1
|1.10
|16:30
|
Химки – ЦСКА
|1 : 2
|1.10
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 4
|2.10
|14:00
|
Факел – Торпедо
|- : -
|2.10
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|2.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|2.10
|19:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|3.10
|19:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|8
|П
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|4
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
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Локомотив
|10
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|4
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|6
|1
|1
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