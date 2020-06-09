23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам

По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.

Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» — «Ахмат».

Чемпионат России возобновится 21 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.