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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам

14:10

По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.

Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» — «Ахмат».

Чемпионат России возобновится 21 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

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