23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам
14:10
По решению РФС и РПЛ 23-й тур Тинькофф РПЛ станет туром благодарности врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.
Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку.
Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» — «Ахмат».
Чемпионат России возобновится 21 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.
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