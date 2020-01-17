2036 год. Жирков обыгрывает сына Роналду. Фантазия от сборной России

Официальный Twitter сборной России пошутил по поводу спортивного долголетия защитника «Зенита» Юрия Жиркова. 36-летний футболист в интервью пресс-службе клуба вспомнил, что японец Кадзуеси Миура продолжает карьеру в 52 года, так что у него «еще все впереди».

«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди»

Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду", — говорится в подписи к фото, на котором Жирков обыгрывает Криштиану Роналду. Последнему на футболке добавили JR (junior — «младший»).

Старшего сына Роналду действительно зовут Криштиану Роналду-младший, он родился в 2010 году и сейчас играет за детскую команду «Ювентуса».