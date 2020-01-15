Юрий Жирков: «Миуре 52 года, у меня вся карьера впереди»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что пока не думает о завершении карьеры. 36-летний футболист в нынешнем сезоне провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 передач.

— Если брать российский период карьеры, то сборы — это каждый раз физическая подготовка, контрольные матчи, тактика, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Жиркова. — В Англии было совсем по-другому. Ездили там на турниры — в США, Гонконг, Таиланд, Малайзию. Тысяч по 60 зрителей собирали матчи.

— Сборы в дальних странах — проблема с точки зрения перелетов и тренировочного процесса?

— Нет, все нормально. Но об этом лучше у Ивановича спросить, он же гораздо чаще туда ездил.

— С Ивановичем шутите на тему возраста?

— Он все время подкалывает, мол, посмотри на свой год рождения и назови мне трех футболистов, которые продолжают играть в этом возрасте. А я и называл — Фабио Квальярелла, Адесойе Ойеволе и японец Кадзуеси Миура, которому 52 года. Так что у меня вся карьера впереди!

— Есть много шуток про Юрия Жиркова и его возраст. Видели хоть одну?

— Да постоянно! И друзья присылают, и сам вижу в Инстаграме. Отношусь нормально, иногда смеюсь вместе со всеми.

— Семак как-то говорил, что «Зенит» пытается беречь Жиркова, потому что два матча в неделю даются сложнее с возрастом.

— Лично мне тренировки даются сложнее, чем матчи. Игры — это все-таки эмоции, стадион, атмосфера, появляется больше сил.

— Как вообще считаете, нужно уходить на пике или переходить в ФНЛ, ПФЛ и так далее?

— Общался со многими и в голове засело: надо играть, пока играется, можешь и приносишь пользу команде. Кто-то даже сказал: пока колени не сотрутся. И такие советы помогают.