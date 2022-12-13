20-летний защитник Мухин подписал новый долгосрочный контракт с «Ростовом»
Центральный защитник Александр Мухин подписал долгосрочный контракт с «Ростовом». Новое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт команды.
«Желаем и дальше успешно играть за наш клуб!» — говорится в заявлении пресс-службы.
20-летний Мухин сыграл за «Ростов» в 90 матчах, забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2347
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