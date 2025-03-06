18-летний Окишор рассказал, почему его называют Виктором Ивановичем

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» объяснил, почему его называют по отчеству на базе бело-голубых.

— Почему тебя на базе уже несколько лет называют Виктор Иванович?

— Как-то в интернате появился новый воспитатель — Дарья Игоревна. Я сидел в комнате с друзьями, а ей показывали базу, она пришла знакомиться, спросила: «Как тебя зовут?» Я в шутку ответил: Виктор Иванович. Посмеялись просто, но после этого меня все начали называть «Виктор Иванович».

— Но в «Википедии» написано Ионович.

— На молдавском Ион — это и есть Иван. Российские друзья отца зовут Ваней, молдавские — Ионом. Одно и то же, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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