Окишор — о планах на будущее: «В плане отъезда за границу ориентир — Захарян»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» назвал экс-одноклубника Арсена Захаряна своим ориентиром в вопросе продолжения карьеры.

— Каким ты видишь развитие своей карьеры? Как Захарян, который стремился поскорее уехать в Европу, или надо сначала заматереть в РПЛ?

— У меня такое же видение, как у Арсена. При хорошей возможности я бы хотел попробовать себя в Европе. Но важно при этом понимать, что уже готов.

— Есть пожелания, где хотел бы поиграть за границей?

— Хотелось бы в Испании. Приятная атмосфера и футбол подходящий. Все техничные, наслаждаются игрой. При этом идет также силовая борьба, как и во всем современном футболе. Мне кажется, там было бы супер.

— Через какое время?

— Этого никто не знает. Посмотрим. У меня действующий контракт с «Динамо» до 2029 года, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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