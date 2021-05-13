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17-летний Захарян рассказал о самой дорогой покупке и свои месячных тратах

12:40
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал сколько ему нужно денег для комфортной жизни.

— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?

— Айфон. Купил с первых премиальных, которые пришли за игры в «Динамо-2».

— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?

— Для комфортной жизни? Думаю, тысяч сто мне хватит.

Полностью интервью смотрите на YouTube «CЭ»

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