Захарян рассказал о том, как он справляется с давлением
13:00
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах на ближайший год.
— Ты чувствуешь, что от тебя все что-то ждут? Это мешает?
— Не, особого напряга у меня нет. Чувствую доверие тренера и надеюсь оправдать его. Чувствую, что болельщики от меня ждут хорошей игры, надеюсь, оправдать их ожидания.
— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?
— Думаю, все правильно делал, нет такого совета.
— Кем ты видишь себя через год?
— Игроком основного состава «Динамо». Надеюсь.
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