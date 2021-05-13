Захарян рассказал о том, как он справляется с давлением

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал о своих перспективах на ближайший год.

— Ты чувствуешь, что от тебя все что-то ждут? Это мешает?

— Не, особого напряга у меня нет. Чувствую доверие тренера и надеюсь оправдать его. Чувствую, что болельщики от меня ждут хорошей игры, надеюсь, оправдать их ожидания.

— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?

— Думаю, все правильно делал, нет такого совета.

— Кем ты видишь себя через год?

— Игроком основного состава «Динамо». Надеюсь.

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