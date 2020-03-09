12 лет назад «Зенит» впервые стал обладателем Суперкубка России

9 марта 2008 года «Зенит» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка России. Команда из Санкт-Петербурга победила «Локомотив» со счетом 2:1.

Это был первый официальный матч Рашида Рахимова в качестве главного тренера «Локомотива». Счет в матче открыл нападающий Андрей Аршавин, воспользовавшись ошибкой вратаря «Локомотива» Ивана Левенца: тот, готовясь выбить мяч в игру, установил его в штрафной, не заметив за спиной зенитовца. Аршавин выбежал из-за спины Левенца, подхватил мяч и без каких-либо помех закатил его в пустые ворота.

Во втором тайме защитник «Локо» Родолфу сравнял счет. Победу «Зениту» принес точный удар форварда Павла Погребняка.

Главный судья встречи Юрий Баскаков по ходу матча показал три красные карточки. С поля были удалены защитник «Зенита» Ивица Крижанац и хавбек «Локомотива» Дмитрий Торбинский.

Полузащитник «Зенита» Владислав Радимов был удален за разговоры с судьей на линии со скамейки запасных.