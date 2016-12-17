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Трансфер Витселя из "Зенита" в "Ювентус" составит 6 миллионов евро плюс бонусы

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"Зенит" готов продать полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус". Как утверждает Corriere Dello Sport, российский клуб согласен расстаться с бельгийцем за сумму в 6 миллионов евро плюс различные бонусы, которые в дальнейшем принесут "Зениту" дополнительную прибыль. Ранее появилась информация, что Витсель согласовал личный контракт с "Ювентусом" и уже выбрал себе футболку с номером 28.

Напомним, что соглашение хавбека сборной Бельгии с сине-бело-голубыми истекает следующим летом. С 1 января Витсель может вести переговоры о переходе в другой клуб. В нынешнем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (22)
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noname123

foreverCSKAforever, Хонда даже на цену металлолома не потянул, так что тебе помолчать бы на эту тему.

01:20

noname123

Митяй Антибомж, а попросту Митяй Свин, так кто пишет-то постоянно? Московская свинпресса и ишакпресса, так как их любимые команды постоянно от Витселя огребали голы в свои ворота.

01:18

noname123

Витсель играет в Зените пятый год. Играет хорошо. Не зря трещат задницы троллей, уже несколько лет отправляющие его в другой чемпионат. А Зениту в эту осень он очень даже пригодился. Не ленился, не отбывал номер, как Хонда, а очень полезно для команды играл. Витселя возьмут в Ювентус, а вот восхваляемые Глушаковы и Миранчуки со Смоловыми тут и останутся.

01:16

голос из Санкт-Петербурга

1) Очень хорошая цена за трансфер игрока, у которого через полгода истекает контракт. 2) Все, кто пишет про разницу между ценой трансфера из Бенфики и продажей в Ювентус, - просто НЕКОМПЕТЕНТНЫ и ничего не понимают в футбольных трансферах!!! Витсель отработал эти деньги!!!

22:00 17 декабря

Митяй Антибомж

Про Одувана пишут также много, как и тогда, когда хотели его куда-то пристроить, то бишь всегда )) Сдаётся мне, никуда это недоразумение не уйдёт и за эти жалкие копейки ))

21:23 17 декабря

foreverCSKAforever

Гуру1974, машинка работала на четверть от заявленной загрузки, цена на расходники для нее за эти 5 лет составили половину от ее начальной стоимости, ее не сдали по гарантии, т. к. брали б/у с рук, через полгода ее выкинут на свалку, но сейчас хотят найти на овите не мамонта, который возьмет ее по какой-то мифической остаточной стоимости. Видимо ты это имел в виду?

20:33 17 декабря

КБ Спартак

Ай, да "самый популярный клуб в России", ай, да "Зенит"!!! Бизнес так и прёт, мечты газпромовские сбываются...

20:05 17 декабря

King's Bounty IIII

Гуру1974 __________ Сразу видно бухгалтера :) Думаешь Витсель так износился ??

19:57 17 декабря

Гуру1974

knecht alex - согласен

19:18 17 декабря

котофеич

Крос. тебе про бизнес по русски уже другие написали!!! твой зенит мне также нужен как собаке пятая нога! как впрочем и другие гос.клубы

19:18 17 декабря

Гуру1974

Ребята вы чего? Не знаете, что такое остаточная стоимость? Покупали новую (готового игрока) стиральную машинку за 15000 она отработала 5 лет и по-вашему она стоит те же 15000? Благо продать за 6. Ибо реально на месте Юве требуется подождать до января хотя бы. Понятно, что через пару месяцев он и пары лимонов стоить не будет. Впрочем, это не отменяет того, что 40 млн - это завышенная стоимость. Зенит правильно делает. Ему нужно срочно освобождаться от игрока цена на которого (стекает контракт) катастрофически падает ежемесячно.

19:17 17 декабря

knecht alex

Зачем это Ювентусу? В Лиге чемпионов выступать не сможет, чемпионат, они скорее всего и так выиграют. Лям ему золотая цена. Мне кажется наши хотят сделать хорошую мину при плохой игре, и заплатить 6 лямов Ювентусу, что бы только нигде не написали что Витсель бесплатно летом перешел.

18:36 17 декабря

foreverCSKAforever

Alimpy49, у них это называется "чистая прибыль". А сколько они выручили за победы в финалах ЛЧ вообще не сосчитать.

17:29 17 декабря

Адекватный Зритель_

Наварились не кисло. Круче,чем на Бруно Алвеше.)))

17:18 17 декабря

Русский Я

смысла нет никакого у Юве его брать за эти деньги, летом бесплатно получат.

16:58 17 декабря

alimpy49

Не за 20, а за 40 миллионов...Коммерция по миллеровски..! В дефиците 36 миллионов долларов народных денег...!! И кто же за это ответит..!?

16:55 17 декабря

tryam

лям потолок

16:37 17 декабря

shpasic

да уж лучше хотя за шесть продать, чем сгноить на лавке, как Самедова или Хонду.

16:32 17 декабря

foreverCSKAforever

Если Юве даст два с половиной, то это будет самые бессмысленные траты за всю футбольную историю.

16:02 17 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

покупали за 20 - продали за шесть))) гениально)))

15:59 17 декабря

Крос

бей своих чтобы чужие боялись Браво! опять народные деньги потратили впустую! Достала нынешняя власть!! 15:31--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Это, что же навело тебя на такую глубокую мысль? Или это уже рефлекс: как написано про Зенит, так сразу же пиши про народные деньги?

15:37 17 декабря

бей своих чтобы чужие боялись

Браво! опять народные деньги потратили впустую! Достала нынешняя власть!!

15:31 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ