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Судейство

Сегодня, 19:10

ФИФА назначила двух женщин главным арбитрами матчей третьего тура ЧМ-2026

Руслан Минаев

Американка Тори Пенсо назначена главным арбитром на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Германии и Эквадора, сообщает пресс-служба ФИФА.

Для Пенсо это будет вторая игра на турнире в качестве главного арбитра. Ранее она работала на матче Чехия — ЮАР (1:1). Американка станет первой женщиной, которая будет главным арбитром на двух матчах ЧМ среди мужских команд. Игра Германии и Эквадора пройдет 25 июня.

Мексиканка Катя Гарсия также назначена главным арбитром. Ее бригада будет работать на матче между сборными Туниса и Нидерландов, который пройдет 26 июня.

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Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд.

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