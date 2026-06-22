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Сегодня, 18:06

Самедов — о матче Аргентина — Австрия: «Фавориты могут оступаться»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Аргентина — Австрия на чемпионате мира-2026.

«Сложно сказать, сумеет ли Месси побить рекорд именно в этом матче. Сложный матч. Австрия — качественная и дисциплинированная европейская сборная. Аргентинцам будет непросто, но они определенно являются фаворитами. Однако этот чемпионат мира научил нас тому, что фавориты могут оступаться», — сказал Самедов «СЭ».

Матч Аргентина — Австрия пройдет 22 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Давид Петросян

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