Самедов — о матче Аргентина — Австрия: «Фавориты могут оступаться»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Аргентина — Австрия на чемпионате мира-2026.



«Сложно сказать, сумеет ли Месси побить рекорд именно в этом матче. Сложный матч. Австрия — качественная и дисциплинированная европейская сборная. Аргентинцам будет непросто, но они определенно являются фаворитами. Однако этот чемпионат мира научил нас тому, что фавориты могут оступаться», — сказал Самедов «СЭ».



Матч Аргентина — Австрия пройдет 22 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Давид Петросян