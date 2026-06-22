Аргентина — Австрия: Месси выйдет на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австрии на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Игра состоится на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча запланировано на 20.00 по московскому времени.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Макаллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.

Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Австрия можно в матч-центре на сайте «СЭ».