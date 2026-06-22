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Аргентина — Австрия: видеотрансляция матча ЧМ по футболу

Аргентина и Австрия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 22 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Скалони и Лионель Месси.
Фото Reuters

Матч Аргентина — Австрия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 можно будет посмотреть в прямом эфире в понедельник, 22 июня. Видеопоказ встречи будет доступен на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало трансляции — в 19.40 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

Игра группы J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Аргентина&nbsp;&mdash; Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.Аргентина — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австрия. За ходом встречи, ключевыми моментами и результатом можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Аргентина начала турнир с победы над Алжиром со счетом 3:0. Австрия в 1-м туре обыграла Иорданию — 3:1. Сборные выступают в группе J, где также играют Алжир и Иордания.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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