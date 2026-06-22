Член МОК Джованни Малаго стал президентом Итальянской федерации футбола
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго избран на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC). Выборы прошли в Риме в понедельник.
Малаго получил 68,58 процента голосов. Его конкурент Джанкарло Абете, уже возглавлявший FIGC в 2007-2014 годах, набрал 29,17 процента. Пустыми оказались 2,25 процента бюллетеней.
67-летний Малаго сменил Габриэле Гравину, который подал в отставку 2 апреля, после того как сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Малаго возглавлял Олимпийский комитет Италии (CONI) с 2013 по 2025 год, руководил оргкомитетом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. С 2019 года он является членом МОК.
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|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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