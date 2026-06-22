Член МОК Джованни Малаго стал президентом Итальянской федерации футбола

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго избран на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC). Выборы прошли в Риме в понедельник.

Малаго получил 68,58 процента голосов. Его конкурент Джанкарло Абете, уже возглавлявший FIGC в 2007-2014 годах, набрал 29,17 процента. Пустыми оказались 2,25 процента бюллетеней.

67-летний Малаго сменил Габриэле Гравину, который подал в отставку 2 апреля, после того как сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Малаго возглавлял Олимпийский комитет Италии (CONI) с 2013 по 2025 год, руководил оргкомитетом зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. С 2019 года он является членом МОК.