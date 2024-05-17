ФИФА ввела специальный жест, которым игроки могут сигнализировать о расизме

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение ввести специальный жест в качестве меры борьбы с расизмом, сообщает РИА Новости.

Теперь футболисты и судьи могут сигнализировать о случиях расизма скрещенными руками.

«Мы, объединенные мировым футболом, будем приостанавливать, переносить и заканчивать матчи в случаях проявления расизма. Мы вводим мировой стандартный жест для игроков, чтобы они могли сообщить о случаях расизма, и для судей, которым они могли бы сигнализировать о применении трехфазовой процедуры», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что жест будет обязателен для всех национальных ассоциаций, входящих в состав Международной федерации футбола.

Также ФИФА намерена добиваться признания расизма уголовно-наказуемым преступлением в каждой стране. Организация планирует проводить воспитательные курсы в школах на данную тему и создать комиссию по борьбе с расизмом, состоящей из бывших футболистов. Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола готова присуждать за расизм техническое поражение.