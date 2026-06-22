Быстров назвал фаворитов чемпионата мира-2026: «Все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» назвал фаворита чемпионата мира-2026.

«Пока что меня никто не удивил на этом чемпионате мира. Даже Кабо-Верде и Кюрасао не удивили. Все понимают, что лидеры только набирают форму. Они могут себя чувствовать комфортно на групповом этапе, так как точно выйдут в плей-офф. А вот там будут самые важные матчи. Фаворитами турнира я считаю Испанию, Францию и Англию. Это хорошие команды по составу. Но все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных, как специалисты распорядятся классными игроками», — сказал Быстров «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.