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Быстров назвал фаворитов чемпионата мира-2026: «Все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» назвал фаворита чемпионата мира-2026.

«Пока что меня никто не удивил на этом чемпионате мира. Даже Кабо-Верде и Кюрасао не удивили. Все понимают, что лидеры только набирают форму. Они могут себя чувствовать комфортно на групповом этапе, так как точно выйдут в плей-офф. А вот там будут самые важные матчи. Фаворитами турнира я считаю Испанию, Францию и Англию. Это хорошие команды по составу. Но все будет зависеть от тренерского мастерства этих сборных, как специалисты распорядятся классными игроками», — сказал Быстров «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.

Логотип Чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Чемпионат мира — лучшее время. И даже формат с 48 командами его не испортит

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