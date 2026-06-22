Сборные Норвегии и Сенегала встретятся на чемпионате мира

Сборные Норвегии и Сенегала встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» в США, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Норвегия — Сенегал можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На ЧМ-2022 команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.

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Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

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