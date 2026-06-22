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Сегодня, 18:00

Норвегия — Сенегал: прямая трансляция матча ЧМ-2026 по футболу, видео онлайн

Сборные Норвегии и Сенегала встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Норвегии и Сенегала встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум» в США, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Норвегия — Сенегал можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На ЧМ-2022 команды выступают в группе I. В предыдущем туре Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Сенегал проиграл Франции со счетом 1:3.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за основными событиями и результатом игры Норвегия — Сенегал можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
Сенегал

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в матч-центре на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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