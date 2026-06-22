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Сегодня, 18:25

Мостовой: «Роналду 20 лет тащил сборную Португалии! Заслужил, чтобы его во все места целовали!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в интервью «СЭ» высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

— В Португалии разгорается скандал на фоне взаимоотношений между Криштиану Роналду и молодыми игроками. Как вы на все это смотрите?

— Мне совершенно не нравятся эти разговоры про Роналду. Как только футболист достигает возраста, когда надо заканчивать и у него случается осечка, сразу вся критика на него. А другие-то что? Им по 25-30 лет, они тоже были на поле.

Роналду 20 лет тащил вас, забивал, все делал. Вы выигрывали благодаря ему. А сейчас на него обрушились? Так вы должны на молодых обрушиться [с критикой], которым по 25 лет! У него тысяча голов, в 41 он выходит и бегает так, как другим не снилось. То же самое было с Месси три года назад. Вы что, издеваетесь? Роналду и Месси заслужили, чтобы их целовали во все места.

Александр Мостовой вспомнил чемпионат мира-1994 в&nbsp;США.«В 94-м в США мы были командой туристов: у нас тренировка, а все по магазинам поехали». Мостовой — о ЧМ-2026

В 1-м туре Португалия сыграла вничью со сборной ДР Конго (1:1). В групповом турнире чемпионата мира-2026 Португалия также сыграет с Узбекистаном 23 июня и с Колумбией — 28 июня.

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Александр Мостовой
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