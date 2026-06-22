Гранат ожидает крупной победы сборной Франции в матче против Ирака на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча Франция — Ирак на чемпионате мира-2026.



«Мбаппе не побьет рекорда Клозе раньше, чем это сделает Месси, но все же. Ни капли не сомневаюсь в победе французов. У них одна из самых сильных сборных. В атакующем плане они являются самой сильной сборной из всех. Жду крупной победы от сборной Франции», — сказал Гранат «СЭ».



Матч группы I Франция — Ирак пройдет 23 июня и начнется в 00:00 по московскому времени.

Давид Петросян