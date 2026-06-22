Сборные Аргентины и Австрии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 22 июня. Встреча группы J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.

22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Видеотрансляцию матча Аргентина — Австрия можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало прямого эфира — в 19.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Аргентина — Австрия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Аргентина стартовала на чемпионате мира с победы над Алжиром со счетом 3:0. Австрия в первом туре обыграла Иорданию — 3:1. Команды выступают в группе J, где также играют сборные Алжира и Иордании.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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